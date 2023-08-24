24 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В России перевозчики просят ввести госрегулирование цен на дизель

Грузоперевозчики в России призвали власти ввести цен на дизель на уровне государства и зафиксировать его стоимость ниже 60 руб. за литр.

Такие меры предложили правительству в ассоциации "Грузавтотранс". Отмечается, что за неделю дизель подорожал в регионах на 10% — до 68–70 руб. за литр.

Как сообщил президент "Грузавтотранс" Владимир Матягин, такая ситуация, по его словам, сложилась из-за резкого роста цен на топливо в опте, а также из-за отмен скидок автозаправок для автомобилистов.

В письме отмечается, что если стоимость не закрепить ниже 60 руб., увеличится стоимость логистики груза, которая увеличит конечную стоимость товара для потребителя, сообщают "Известия".

Теги: топливо, дизель, перевозчики


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