24 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В России каждый шестой учитель не имеет высшего педагогического образования

В России в 2021/22 учебном году каждый шестой школьный учитель не имел высшего педагогического образования, это 172 тыс. 300 человек или 15,9% от общего числа.

Как говорится в материалах НИУ ВШЭ "Образование в цифрах", 2,75%, или 29 тыс. 800, педагогов окончили вузы, но по другим специальностям. Среднее специальное образование имели 12,41% учителей - 134 тыс. 500 человек. Из них педагогический профиль освоили 11,66% от всех школьных преподавателей (126 тыс. 300 человек).

По последним данным Росстата, в стране насчитывалось около 1,08 млн учителей. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов выступил с инициативой начать готовить педагогов средней школы в системе среднего профессионального образования, сообщают "Ведомости".

Теги: учителя, школа


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