24 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В России снизилось количество пенсионеров

За шесть месяцев текущего года количество пенсионеров в России сократилась на 404 тыс. 200 человек.

Как сообщает Социальный фонд, по состоянию на 1 января 2023 года их было 41,78 млн, а 1 июля –41,38 млн. Это стало минимальным показателем за все время действия пенсионной реформы страны. В июле работающим пенсионерам в среднем выплачивали по 16 тыс. 114 руб., за полгода сумма выросла на 717 руб. Неработающих было 33,5 млн, тогда как 1 января таких насчитывалост на 321 тыс. 700 человек больше. У этой категории средний размер назначенной пенсии вырос с 20 тыс. 239 до 20 тыс. 260 руб.

Самые высокие выплаты получают жители Чукотки (31 тыс. 683 руб.), Ненецкого автономного округа (29 тыс. 268 руб.).

Самые маленькие пенсии в республиках с высоким уровнем бедности – Дагестане (14 тыс. 473 руб.), Кабардино-Балкарии (14 тыс. 792 руб.) и Ингушетии (15 тыс. 454 руб.), сообщают "Ведомости".

Теги: пенсионеры, пенсия


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