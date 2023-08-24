Обнародован список пассажиров разбившегося в Тверской области самолета с Пригожиным

Росавиация обнародовала список пассажиров рухнувшего недалеко от села Куженкино Тверской области частного лайнера Embraer.

В нем значится основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Также на борту находился соратник и один из руководителей "Вагнера" Дмитрий Уткин. Как отмечает ведомство, выполнение полета осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что потерпел крушение самолет с бортовым номером RA-02795. Он якобы принадлежит Евгению Пригожину.