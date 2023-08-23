23 Августа 2023
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Фото: t.me/bazabazon

На месте крушения самолета Embraer обнаружили тела восьми погибших

Тела восьми погибших обнаружены на месте крушения самолета Embraer Legacy 600 в Тверской области. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По данным МЧС, частный самолет упал возле населенного пункта Куженкино. На борту было трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. Согласно списку пассажиров, в их числе значится основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщила Росавиация.

Baza пишет, что по одной из версий причиной взрыва на борту самолета стал теракт. Очевидцы рассказали, что Embraer взорвался прямо в воздухе, сообщает телеграм-канал.

Теги: Embraer, крушение, Пригожин


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