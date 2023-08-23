23 Августа 2023
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Фото: t.me/belarusian_silovik/20143/скрин

Росавиация: Пригожин находился в списке пассажиров разбившегося самолета Embraer

Бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находился в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета Embraer. Об этом сообщает Росавиация.

В ведомстве добавили, что начато расследование авиакатастрофы, пишет РИА Новости.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что потерпел крушение самолет с бортовым номером RA-02795. Он якобы принадлежит Евгению Пригожину.

В МЧС России заявили, что на борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли. Самолет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург.

Теги: Embraer, Пригожин


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Ранее 23.08.2023 19:46 Мск Baza: В Тверской области упал бизнес-джет, предварительно, принадлежащий Пригожину

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