Росавиация: Пригожин находился в списке пассажиров разбившегося самолета Embraer

Бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находился в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета Embraer. Об этом сообщает Росавиация.

В ведомстве добавили, что начато расследование авиакатастрофы, пишет РИА Новости.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что потерпел крушение самолет с бортовым номером RA-02795. Он якобы принадлежит Евгению Пригожину.

В МЧС России заявили, что на борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли. Самолет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург.