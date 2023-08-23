23 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Baza: В Тверской области упал бизнес-джет, предварительно, принадлежащий Пригожину

Бизнес-джет разбился в Бологовском районе в Тверской области, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, предварительно, на борту находилось семь человек. На месте падения обнаружены тела четверых погибших.

Также Baza пишет, что по предварительным данным потерпел крушение самолет с бортовым номером RA-02795, который принадлежит основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

По информации Mash, разбившееся судно — Embraer Legacy 600. Это самолет бизнес-класса, вмещающий в себя 13 человек. До падения очевидцы слышали два сильных хлопка.

Теги: пригожин, бизнес-джет, тверская область


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Развитие сюжета:

Ранее 23.08.2023 20:07 Мск Росавиация: Пригожин находился в списке пассажиров разбившегося самолета Embraer
Ранее 23.08.2023 19:59 Мск МЧС: 10 человек погибли при крушении бизнес-джета в Тверской области

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