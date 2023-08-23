Baza: В Тверской области упал бизнес-джет, предварительно, принадлежащий Пригожину

Бизнес-джет разбился в Бологовском районе в Тверской области, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, предварительно, на борту находилось семь человек. На месте падения обнаружены тела четверых погибших.

Также Baza пишет, что по предварительным данным потерпел крушение самолет с бортовым номером RA-02795, который принадлежит основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

По информации Mash, разбившееся судно — Embraer Legacy 600. Это самолет бизнес-класса, вмещающий в себя 13 человек. До падения очевидцы слышали два сильных хлопка.