Baza: В Тверской области упал бизнес-джет, предварительно, принадлежащий Пригожину
Бизнес-джет разбился в Бологовском районе в Тверской области, сообщает Baza.
По данным телеграм-канала, предварительно, на борту находилось семь человек. На месте падения обнаружены тела четверых погибших.
Также Baza пишет, что по предварительным данным потерпел крушение самолет с бортовым номером RA-02795, который принадлежит основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.
По информации Mash, разбившееся судно — Embraer Legacy 600. Это самолет бизнес-класса, вмещающий в себя 13 человек. До падения очевидцы слышали два сильных хлопка.