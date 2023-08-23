Индия показала первое фото Луны, полученное с модуля "Викрам"

Индийское космическое агентство распространило первую фотографию Луны, полученную со спускаемого модуля "Викрам".

На фото показана часть места посадки "Чандраяна-3", пишет РИА Новости.

"Чандраян-3" выбрал относительно плоский участок лунной поверхности", - сообщила Индийская организация космических исследований.

Напомним, сегодня посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхность Луны. Два дня назад в этом же районе спутника Земли должна была прилуниться российская станция "Луна-25", но она потерпела крушение.

"Чандраян-3" ("Лунный корабль") впервые в истории освоения космоса осуществил посадку в районе южного полюса Луны – до сих пор все аппараты осуществляли посадку в экваториальной зоне.

Президент РФ Владимир Путин поздравил премьера Индии Наредру Моди и президента Драупади Мурму с успешной посадкой станции "Чандраян-3" на Луну. "Это — большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере", - говорится в телеграмме.