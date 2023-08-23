Александр Авдеев предложил дать многодетным семьям Владимирской области возможность выбирать между бесплатным участком и «земельным капиталом»

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев внёс на рассмотрение Законодательного Собрания региона проект закона «О единовременной денежной выплате гражданам, имеющим трёх и более детей, на приобретение земельного участка и улучшение жилищных условий взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно».

В очереди на получение земельного участка в регионе находятся порядка 550 многодетных семей, сообщает пресс-служба правительства области. При этом есть целый ряд муниципалитетов, которые просто не обладают свободной землёй, тем более подходящей под все требования. Многодетным семьям им предложить фактически нечего. Ещё один факт: даже при выделении бесплатной земли не все многодетные семьи располагают достаточными денежными средствами для строительства.

Вместе с тем, Земельный кодекс РФ позволяет органам госвласти регионов предложить гражданам, имеющим трёх и более детей, «иные меры» социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Многие российские субъекты – в первую очередь, те, где не хватает подходящей земли, уже ввели альтернативу в форме единовременной денежной выплаты.

«Во Владимирской области была проведена большая подготовительная работа, опрошены многодетные семьи, стоящие в очереди на землю. Более 40 процентов из них заявили, что воспользовались бы альтернативной выделению бесплатного участка мерой поддержки. Причём многие – купили бы на эти деньги именно землю под строительство дома или готовый дом с участком. Причём там, где хочется им, не обязательно в муниципалитете постоянного проживания. Главное в концепции нового законопроекта: большим семьям будет дана возможность улучшить свои жилищные условия по аналогии с материнским капиталом, это станет «земельным капиталом» для многодетных», – отметил Губернатор Александр Авдеев.

Многодетные семьи смогут получать вместо земли единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. При этом сертификат будет иметь целевой характер.

Деньги можно будет направить на: уплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение жилого помещения; оплату жилого помещения, приобретаемого по договору купли-продажи жилого помещения; оплату по договору участия в долевом строительстве; оплату по договору купли-продажи земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; оплату по договору строительного подряда на строительство жилого дома.

Таким образом, введение альтернативной меры поддержки позволит многодетной семье самостоятельно реализовать право на получение или покупку земельного участка для жилищного строительства. Новые нормы дополнят, а не заменят действующую. Семьи, которые желают получить именно землю и именно по месту жительства, могут по-прежнему воспользоваться этим правом.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты будет устанавливаться постановлением правительства Владимирской области. Оно будет принято, если инициативу поддержит региональный парламент. Законопроект должны рассмотреть на ближайшем заседании ЗС.