Перед 1 сентября в российских школах пройдут антитеррористические учения

Минпросвещения России в конце августа впервые проведет антитеррористические учения. Организаторами также выступят МЧС, МВД, Росгвардия и власти регионов.

Учения будут проходить в школах, колледжах и техникумах 29 и 30 августа.

"И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать. Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки", – прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.