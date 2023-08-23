Житель Челябинской области стал жертвой мошенников, познакомившись с женщиной на сайте знакомств

В Челябинской области 57-летний житель Коркино познакомился с женщиной на сайте знакомств и перевел ей 87 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина в сети Интернет познакомился с жительницей Белгородской области и позвал ее к себе в гости. Женщина сказала, что у нее нет денег на поездку, и мужчина решил оплатить ей дорогу. После этого она попросила деньги на оплату багажа, и мужчина их снова перевел. В результате она выманила у него 87 тыс. рублей.

Когда женщина попросила еще, новый знакомый ей отказал, так как денег у него больше не было. После этого женщина его заблокировала.