Челябинский облсуд оставил в СИЗО мужчину, державшего в плену женщину 14 лет

Челябинский областной суд оставил под арестом до 30 сентября местного жителя, державшего 14 лет в плену женщину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, адвокат просил избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Напомним, мужчина похитил девушку и 14 лет держал ее в плену. Когда у мужчины обострилось психическое заболевание, его госпитализировали в больницу, тогда женщине удалось сбежать. Как мы уже писали ранее, со своим похитителем девушка познакомилась в 2009 году на железнодорожном вокзале Челябинска. Ей было 19 лет. Он пригласил ее к себе домой в поселок Смолино, где, угрожая ножом, закрыл в комнате. Помещение закрывалось на навесной замок, а на окнах были установлены решетки. По предварительным данным, 14 лет она жила в этой комнате, и мужчина ее периодически насиловал под угрозой убийства.

Кроме того, установлена его причастность к убийству женщины в 2011 году. Он расчленил тело местной жительницы, а останки закопал в погребе дома.

Матери мужчины предъявили обвинение в похищении человека. По версии следствия, женщина участвовала в удержании потерпевшей в доме.