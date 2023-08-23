Генпрокуратура проверит расходование бюджетных денег на развитие Севморпути - источник

Генпрокуратура России проверит исполнение бюджетного законодательства госкорпорацией "Росатом" в части развития Северного морского пути. Проверка – внеплановая, сообщает анонимный Telegram-канал BRIEF со ссылкой на осведомленный источник. Официально прокуратура о такой проверке не объявляла.

По словам инсайдера, письма с запросами информации о проблемах во взаимодействии с "Росатомом" разосланы в федеральные органы исполнительной власти и в администрации регионов. Якобы, надзорный орган хочет знать о факторах, которые могут вести к "недостижению предполагаемых планом результатов".

В 2022 году правительство России утвердило план развития Севморпути, общая стоимость всех мероприятий (более 150) составила более 1,8 трлн руб. На эти деньги предполагается строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний", нефтеналивного терминала "Бухта Север", угольного терминала "Енисей". Кроме того, план предусматривает строительство береговых и гидротехнических сооружений для обеспечения Баимского месторождения, создание морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке.