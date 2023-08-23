В ГД внесен законопроект о выходном дне 1 сентября для родителей школьников

В Госдуму внесен законопроект о введении выходного для работающих родителей школьников 1 сентября. Документ размещен в электронной базе ГД.

Автором инициативы выступил первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев. Он предлагает дополнить Трудовой кодекс новой статьей, в которой будет прописано право родителей школьников на освобождение от работы на один день с сохранением должности и среднего заработка.

В пояснительной записке говорится, что присутствие родителей на школьных линейках имеет большое значение для детей, особенно первоклассников.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") призвал отменить домашние задания в школе. Как сообщалось, Даванков считает домашние задания "бессмыслицей", так как дети дети списывают с сайтов готовые "домашки", а те, которые не могут найти, решают всей семьей. В итоге дети, родители и учителя будто бы впустую тратят свое время.