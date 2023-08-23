23 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В космос отправилась ракета "Союз" с символикой 300-летия Екатеринбурга

Сегодня ранним утром в 06.08 с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с символикой 300-летия Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

При запуске присутствовали замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, а также учитель физики гимназии №9 Любовь Толмачева со своим лучшим учеником Глебом Жигановым. Педагог является лауреатом различных премий за достижения в педагогической деятельности, а 11-классник - учеником технологического профиля и активным участником олимпиад.

"Побывать на Байконуре, приблизиться к ракете и буквально потрогать историю нашей космонавтики – это незабываемое ощущение", – поделилась впечатлениями Екатерина Сибирцева.

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту космический корабль "Прогресс МС-24" с 2,5 тоннами груза, среди которого 500 кг топлива для дозаправки, 450 л воды, 40 кг сжатого азота, ресурсное оборудование, одежда и продукты. Уже 25 августа он состыкуется с Международной космической станцией (МКС). Груз примет экипаж, в числе которого уральские космонавты – командир Международной космической станции, уроженец Свердловска Сергей Прокопьев, бортинженеры Дмитрий Петелин и выходец из города Серова Свердловской области Андрей Федяев. Напомним, что именно они поздравили Екатеринбург с 300-летним юбилеем прямо из космоса.

Теги: ракета Союз, 300-летие, Екатеринбург


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