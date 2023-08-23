На Южном Урале председателя СНТ осудят за гибель электрика

В Челябинской области председателя садоводческого некоммерческого товарищества будут судить за гибель рабочего. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерь человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, утром в мае на территории СНТ В Красноармейском районе старший электрик, не обладающий специальными познаниями и навыками проведения работ на высоте и не прошедший обязательный медицинский осмотр и стажировку на рабочем месте, выполнял поручение по переносу прибора учета на 5-ти метровой высоте с помощью выдвижной лестницы.

Мужчина упал и погиб.