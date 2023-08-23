23 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Приговор начальнику цеха Белоярской АЭС оставлен в силе

Свердловский областной суд оставил в силе приговор начальнику цеха по обращению с радиоактивными отходами Белоярской АЭС Владимиру Булатову, получившему срок за организацию взятки.

Напомним, в мае этого года Белоярский районный суд признал Булатова виновным в том, что в 2021-2022-м годах тот помог получить взятку в особо крупном размере за помощь одному из ООО в поставке на БАЭС комплексов оборудования без занесения в акты входного контроля замечаний.

Несмотря на непризнание мужчиной вины, суд назначил ему 8 лет колонии строгого режима и штраф в 2,9 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в дальнейшем приговор был обжалован. Сегодня облсуд оставил решение Белоярского районного суда в силе. Апелляционные жалобы Булатова и его защитника, а также апелляционное представление прокурора оставлены без удовлетворения.

Теги: БАЭС, взятка, облсуд


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