23 Августа 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Фото: ISRO/Handout via REUTERS

Индийская станция "Чандраян-3" успешно села в районе южного полюса Луны

Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхность Луны. Два дня назад в этом же районе спутника Земли должна была прилуниться российская станция "Луна-25", но она потерпела крушение.

"Чандраян-3" ("Лунный корабль") впервые в истории освоения космоса осуществил посадку в районе южного полюса Луны – до сих пор все аппараты осуществляли посадку в экваториальной зоне.

Вид Луны с посадочного модуля "Чандраян-3" во время вывода на лунную орбиту 5 августа 2023 года(2023)|Фото: ISRO/Handout via REUTERS

"Чандраян-3" был запущен 14 июля на ракете-носителе LVM 3 из Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Индийский LVM3-M4 стартует с посадочным модулем "Чандраян-3" из Космического центра Сатиш Дхаван в Шрихарикоте, Индия, 14 июля 2023 года(2023)|Фото: REUTERS/Stringer

Предыдущая попытка Индии освоить Луну была предпринята в 2019 году, но тогда миссия провалилась.

Индийская станция рассчитана на работу в течение всего одного лунного дня (14 с половиной земных суток), поскольку у нее нет источников энергии для обогрева лунной ночью.

Теги: индия, Чандраян-3, луна, лунная программа, космос


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