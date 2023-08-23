Индийская станция "Чандраян-3" успешно села в районе южного полюса Луны

Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхность Луны. Два дня назад в этом же районе спутника Земли должна была прилуниться российская станция "Луна-25", но она потерпела крушение.

"Чандраян-3" ("Лунный корабль") впервые в истории освоения космоса осуществил посадку в районе южного полюса Луны – до сих пор все аппараты осуществляли посадку в экваториальной зоне.

"Чандраян-3" был запущен 14 июля на ракете-носителе LVM 3 из Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Предыдущая попытка Индии освоить Луну была предпринята в 2019 году, но тогда миссия провалилась.

Индийская станция рассчитана на работу в течение всего одного лунного дня (14 с половиной земных суток), поскольку у нее нет источников энергии для обогрева лунной ночью.