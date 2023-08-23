23 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Mash: Избивший "за шорты" девушку мигрант оказался душевнобольным

Мигрант, избивший девушку из-за коротких шорт, оказался душевнобольным: год назад его признали неопасным для общества и выпустили из клиники.

20-летний парень прибыл из Таджикистана в Россию несколько лет назад — вместе с отцом, на заработки. В 2022-м мигрант попал в психбольницу — он начал слышать голоса духов, которые указывали ему, что делать. Тогда врачи признали его непредставляющим опасность для окружающих и выпустили, пишет Mash.

Telegram-канал "112" уточняет, что у агрессивного мигранта диагностировали шизофрению. Год назад он пролежал в психушке, а сейчас продолжил лечиться амбулаторно. Остановился в квартире у бабушки и дяди. Буквально накануне ему вызывали скорую психиатрическую помощь, но врачи решили, что в госпитализации нет необходимости, а утром он напал на Фаину, которая совершала утреннюю пробежку.

Напомним, 21-летняя девушка вышла на пробежку, к ней подошел мужчина, схватил за руку и ударил в лицо. Ему не понравился внешний вид девушки – спортивный короткий топ и короткие шорты.

Теги: Мигрант, избиение, нападение, Нахабино, девушка, шорты, пробежка


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Ранее 23.08.2023 14:38 Мск Задержан мигрант, напавший на девушку в "коротких шортах" в Нахабино
Ранее 23.08.2023 12:46 Мск В Подмосковье мигрант напал на девушку на пробежке из-за ее коротких шортов

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