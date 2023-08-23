Mash: Избивший "за шорты" девушку мигрант оказался душевнобольным

Мигрант, избивший девушку из-за коротких шорт, оказался душевнобольным: год назад его признали неопасным для общества и выпустили из клиники.

20-летний парень прибыл из Таджикистана в Россию несколько лет назад — вместе с отцом, на заработки. В 2022-м мигрант попал в психбольницу — он начал слышать голоса духов, которые указывали ему, что делать. Тогда врачи признали его непредставляющим опасность для окружающих и выпустили, пишет Mash.

Telegram-канал "112" уточняет, что у агрессивного мигранта диагностировали шизофрению. Год назад он пролежал в психушке, а сейчас продолжил лечиться амбулаторно. Остановился в квартире у бабушки и дяди. Буквально накануне ему вызывали скорую психиатрическую помощь, но врачи решили, что в госпитализации нет необходимости, а утром он напал на Фаину, которая совершала утреннюю пробежку.

Напомним, 21-летняя девушка вышла на пробежку, к ней подошел мужчина, схватил за руку и ударил в лицо. Ему не понравился внешний вид девушки – спортивный короткий топ и короткие шорты.