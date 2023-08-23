23 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

Во Владимирской области закрыли несколько кафе после массового отравления шаурмой

Во Владимирской области Роспотребнадзор приостановил работу ряда предприятий быстрого питания из-за массовых отравлений шаурмой.

Как сообщает региональное управление ведомства, проведены внеплановые проверки предприятий, в результате которых выявлены нарушения санитарных требований. Вынесено решение о приостановлении деятельности предприятий от 80 до 90 суток.

Ранее 46-летнему жителю Московской области вменили отравление шаурмой жителей Владимира. По версии следствия, он поставлял в пункты общественного питания на территории Владимира вредное мясо, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, по данным губернатора Владимирской области Александра Авдеева, количество пострадавших от отравления достигло 107.

Теги: шаурма, отравление, владимир, кафе


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Ранее 19.08.2023 20:10 Мск До 76 выросло количество отравившихся шаурмой во Владимире
Ранее 18.08.2023 16:01 Мск 56 человек отравились шаурмой во Владимире

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