Во Владимирской области закрыли несколько кафе после массового отравления шаурмой

Во Владимирской области Роспотребнадзор приостановил работу ряда предприятий быстрого питания из-за массовых отравлений шаурмой.

Как сообщает региональное управление ведомства, проведены внеплановые проверки предприятий, в результате которых выявлены нарушения санитарных требований. Вынесено решение о приостановлении деятельности предприятий от 80 до 90 суток.

Ранее 46-летнему жителю Московской области вменили отравление шаурмой жителей Владимира. По версии следствия, он поставлял в пункты общественного питания на территории Владимира вредное мясо, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, по данным губернатора Владимирской области Александра Авдеева, количество пострадавших от отравления достигло 107.