В Челябинской области 605 избирателей подали заявления на дистанционное голосование

В Челябинской области 605 избирателей подали заявления об участии в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Дистанционное голосование будет проводиться на выборах в Магнитогорском городском округе и Октябрьском районе.

Напомним, в Челябинской области на 91 мандат в 35 избирательных кампаниях выдвинулись 284 кандидата. Зарегистрирован 261 кандидат.