Минфин и ЦБ разрешили иностранцам получать дивиденды с российских компаний

Минфин России и Центральный банк смягчают ограничения на выплату дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику.

"Теперь выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию", - говорится в сообщении министерства финансов.

Еще одним условием выплаты дивидендов будет наличие инвестиций в российскую экономику в период с 1 апреля 2023 года. В такие инвестиции российские власти согласны включить расширение объемов производства в РФ и развитие новых технологий.

Ранее объем выплаты дивидендов иностранцам не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.