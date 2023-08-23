Екатеринбургскую школу, где рухнул потолок, отремонтируют только в 2024 году

23 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Екатеринбургскую школу, где рухнул потолок, отремонтируют только в 2024 году

Ремонтные работы в школе №68 на Уралмаше, где перед учебным годом сразу в двух классах рухнул потолок, начнут ремонтировать только в 2024 году. Учреждение не могут внести в список на ремонт на текущий год, так как здание должно пройти госэкспертизу. Об этом во время объезда заявил галва Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как передает слова градоначальника 66.RU, школа работать не будет, а учеников распределят по другим образовательным учреждениям. Сколько средств потребуется на все работы - пока неизвестно. Однако глава Екатеринбурга отметил, что мэрия подает заявки на все школы, где требуется капремонт, и при недостатке средств от министерства в дело вступает механизм софинансирования.

В пресс-служба администрации также рассказали, в прошлом году учреждение прошло техническую экспертизу. В заключении было сказано, что здание имеет ограниченную пригодность и во время эксплуатации руководству школы рекомендовано контролировать проблемные участки. На данный момент проект капитального ремонта уже находится на стадии доработки, а заключение госэкспертизы ожидается уже в этом году. До конца недели также станет известно, можно ли продолжать эксплуатировать здание.

Напомним, школа №68 размещается в здании 1934 года постройки. По предварительной информации, после проведенной в июле 2023 года оценки готовности к новому учебному году разошлись трещины потолочных перекрытий здания. В итоге сразу в нескольких школьных помещениях обвалилась штукатурка и оголились деревянные балки. Пострадавших в результате инцидента нет.

Теги: Екатеринбург, Уралмаш, школа, ремонт, потолок


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.08.2023 14:03 Мск В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где перед учебным годом упал потолок

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети