Екатеринбургскую школу, где рухнул потолок, отремонтируют только в 2024 году

Ремонтные работы в школе №68 на Уралмаше, где перед учебным годом сразу в двух классах рухнул потолок, начнут ремонтировать только в 2024 году. Учреждение не могут внести в список на ремонт на текущий год, так как здание должно пройти госэкспертизу. Об этом во время объезда заявил галва Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как передает слова градоначальника 66.RU, школа работать не будет, а учеников распределят по другим образовательным учреждениям. Сколько средств потребуется на все работы - пока неизвестно. Однако глава Екатеринбурга отметил, что мэрия подает заявки на все школы, где требуется капремонт, и при недостатке средств от министерства в дело вступает механизм софинансирования.

В пресс-служба администрации также рассказали, в прошлом году учреждение прошло техническую экспертизу. В заключении было сказано, что здание имеет ограниченную пригодность и во время эксплуатации руководству школы рекомендовано контролировать проблемные участки. На данный момент проект капитального ремонта уже находится на стадии доработки, а заключение госэкспертизы ожидается уже в этом году. До конца недели также станет известно, можно ли продолжать эксплуатировать здание.

Напомним, школа №68 размещается в здании 1934 года постройки. По предварительной информации, после проведенной в июле 2023 года оценки готовности к новому учебному году разошлись трещины потолочных перекрытий здания. В итоге сразу в нескольких школьных помещениях обвалилась штукатурка и оголились деревянные балки. Пострадавших в результате инцидента нет.