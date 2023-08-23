23 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Югре кандидат в депутаты прировнял пленных бойцов СВО к предателям

Кандидат в депутаты совета депутатов города Лянтор от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Андрей Бойчук в комментариях в соцсети на новость о взятом в плен сотруднике "Сургутнефтегаза" написал, что пленный и предатель являются "одним лицом", сообщает "Муксун".

Первый комментарий политика удален, однако на него поступили ответы пользователей в поддержку военнопленного.

"Нужно проверить, почему туда попал он, а не ты, грамотей диванный", — написал Алексей в ответ на удаленный комментарий.

"А что ты здесь в тылу (…), герой? Покажи-ка как надо", — добавил Александр.

Позже в дискуссии появляется неудаленное высказывание кандидата, где он недвусмысленно выражает свое отношение к пленным югорчанам.

"Мое мнение не меняется. Плен, предатель, враг — одно лицо", — написал Андрей Бойчук.

Теги: кандидат, бойцы СВО, пленные


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