ВСУ повредили здание храма при обстреле села в Брянской области

В результате обстрела Суземского района Брянской области поврежден храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских. Об этом сообщила пресс-служба Брянской епархии в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания.

22 августа обстрелу со стороны ВСУ подверглось граничащее с Украиной село Зерново Суземского района. Кроме того, накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке диверсантов в Климовском районе. По его словам, ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей. В ФСБ сообщили, что совместно с силами Минобороны и Росгвардии "по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар".