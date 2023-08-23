Степашин: В УрФО меньше всего проблем с качеством и сроками переселения людей из аварийного жилья

Программы уральских регионов на 2019-2025 годы предусматривают переселение 90 тысяч человек из более чем 1,3 млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. На 1 августа 2023 года, в новое жильё переехали 70 тысяч человек, расселено более 1 млн кв.м аварийного жилья. По проектам КРТ планируется расселить практически 500 тысяч квадратных метров аварийного жилья, об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

Полпред президент РФ Владимир Якушев совместно с председателем попечительского совета ППК "Фонд развития территорий" Сергеем Степашиным провели окружное совещание по вопросу ликвидации аварийного жилья. В обсуждении участвовали заместители губернаторов регионов Уральского федерального округа.

Сергей Степашин в своём выступлении отметил, что в УрФО, по сравнению с другими федеральными округами, меньше всего проблем с качеством и сроками переселения людей из аварийного жилья. Сомнений, что программа будет выполнена, нет.

"Мы должны сделать всё, чтобы переселить людей из аварийного жилфонда. У всех регионов УрФО наработаны хорошие практики в этом направлении, многие готовы завершить программу досрочно. Нарастают объёмы переселения по территориям, которые вошли в проекты комплексного развития. Сейчас важно определить точки напряжения, по которым у регионов возникают вопросы, и найти по ним оптимальные решения", - подчеркнул Владимир Якушев.