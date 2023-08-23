IT-специальности возглавили рейтинг у абитуриентов вузов этого года

Самой востребованной специальностью у российских абитуриентов в этом году стала "Информатика и вычислительная техника". В заявлениях, поданных в вузы на Госуслугах и офлайн, эту специальность указали почти 650 тыс. раз.

На втором месте по популярности также IT-специальность – "Информационная безопасность" (175 тыс. заявлений). На третьем месте – 70 тыс. заявлений – "Компьютерные и информационные науки".

Напомним, заявлений было подано больше, чем фактически выпустилось 11-классников: каждый абитуриент мог заявиться в пять разных вузов и в каждом из них выбрать до пяти направлений.

В топ-5 самых популярных направлений в вузах в этом году вошли: информатика и вычислительная техника; образование и педагогические науки; экономика и управление; клиническая медицина; машиностроение.

В Минцифры России сообщили, что всего в приемной кампании в этом году поучаствовал почти миллион абитуриентов, около 600 тыс. из них подали или отредактировали заявление на Госуслугах – это в два раза больше, чем в прошлом году.