В Калужской области сбиты БПЛА

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе сегодня днем на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка, система противовоздушной обороны уничтожила два БПЛА.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, написал Шапша в своем telegram-канале.

Напомним, утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что этой ночью российская система ПВО сбила очередной беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в "Москве-Сити". На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. ПВО сбила ещё один беспилотник в районе Химок. Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре "Сити" на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет, написал мэр в своем telegram-канале.

По данным Минобороны России, все три беспилотника были самолетного типа. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". Пострадавших нет.