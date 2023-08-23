Задержан мигрант, напавший на девушку в "коротких шортах" в Нахабино

В подмосковном Нахабино полиция задержала мигранта, напавшего на девушку за ее "слишком короткие" шорты. Shot пишет, что агрессором оказался работник местной управляющей компании.

Mash добавляет, что мужчине грозит депортация. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по публикациям о нападении, контролировать проверку будет центральный аппарат СКР.

Напомним, 21-летняя девушка вышла на пробежку, к ней подошел мужчина, схватил за руку и ударил в лицо. Ему не понравился внешний вид девушки – спортивный короткий топ и короткие шорты.