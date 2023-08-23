23 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Презентация игроков и концерт: ХК "Автомобилист" позвал болельщиков на встречу с командой

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" пригласил своих болельщиков на встречу с игроками перед началом нового сезона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, мероприятие пройдет в это воскресенье, 27 августа, на территории КРК "Уралец". Всех пришедших ждет презентация основной команды и общение с хоккеистами.

Также запланированы соревнования по автозвуку, множество развлечений и активностей для всей семьи и концерт. Хедлайнером станет группа FILATOV & KARAS.

Начало встречи в 17:00 по местному времени. Вход свободный.

Напомним, что команда Николая Заварухина начнет новый сезон КХЛ в сентябре с домашних матчей.

Теги: Автомобилист, болельщики, игроки, встреча, команда


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