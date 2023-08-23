Ростелеком опережает. В Екатеринбурге заложена первая из трех капсул времени

В Екатеринбурге заложена первая из трех капсул времени в рамках празднования 300-летнего юбилея города. На опережение работает Ростелеком. Сегодня при заключительном этапе закладки оптической магистрали чиновники и руководство компании заложили пожелания и предсказания о будущем развитии интернета. Сбудутся ли прогнозы, жители Екатеринбурга узнают только в 2033 году.

В церемонии участвовали заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, представители администрации Екатеринбурга и вице-президент, директор екатеринбургского филиала Ростелекома Иван Пичугин. Каждый из них прямо на месте написал послание в будущее, после чего прошел мастер-класс от связистов Ростелекома.

"Цифровизация – уже не какое-то фантастическое будущее, а наша сегодняшняя повседневная жизнь. Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу по тому, чтобы использовать современные технологии для улучшения качества жизни наших земляков", – сказал Дмитрий Ионин.

Свои поздравления передал и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, доступность цифровых услуг во многом определяет качество жизни и уровень развития территории, а потому столица Урала и дальше продолжит развиваться в этой сфере.

"Интернет является базовой необходимостью каждой организации и каждого человека. Современная инфраструктура дает возможность без ограничений пользоваться различными цифровыми сервисами: от элементарных облачных хранилищ до системы видеонаблюдения и специализированного программного обеспечения. За три века истории Екатеринбург стал современным и развитым мегаполисом. В ближайшие десять лет нам предстоит сделать еще многое, в том числе при поддержке крупных компаний города и региона в целом", – отметил градоначальник.

Сегодня проводился заключительный этап закладки самой длинной оптической магистрали Екатеринбурга, которую назвали в честь 300-летия города. Она проходит через большинство районов уральской столицы и пропускает трафик со скоростью 100 Гбит/с. Ее длина – 23 км, что символически составляет протяженность русла реки Исеть на территории города.

"К своему 300-летию Екатеринбург стал городом на оптике, – рассказывает Иван Пичугин. – В уральской столице смонтировано более 3 тыс. км линий связи. Они охватывают 92% территории муниципалитета. Наша компания на постоянной основе модернизирует магистрали, благодаря этому горожане могут пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Оптика позволяет жителям иметь доступ к таким современным цифровым услугам, как видеонаблюдение, интерактивное телевидение, Wi-Fi, "Умный дом" и другие".

В процессе закладки использовалась рабочая муфта, которая и послужила капсулой времени. Обычно она служит для связки оптики, однако в этот раз в абсолютно водо- и воздухонепроницаемый саркофаг заложили и бумажные послания. В Ростелекоме отмечают, что через 10 лет, вероятно, туда будут заложены уже видеопослания на флешках. А до этого времени муфта будет закреплена под центральными улицами Екатеринбурга.

"Сегодня перед министерством стоит важная цель – повысить качество и удобство получения государственных услуг в электронном виде. Строя оптические сети и развивая инфраструктуру связи, мы обеспечиваем крупные города и малые населенные пункты высокоскоростным интернетом. Таким образом, на территории региона повышается доступность востребованных социально значимых услуг", – отметил Михаил Пономарьков.

Напомним, что капсула времени, куда войдут послания жителей Екатеринбурга для будущего поколения, будет опущена под землю Исторического сквера 18 ноября – в исторический День города. Метрополитен Екатеринбурга также предложил горожанам создать собственную капсулу времени. Ее заложат на территории электродепо "Калиновское" в честь празднования 300-летия уральской столицы.