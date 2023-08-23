Финляндия готовит новый пакет помощи Украине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в Киеве заявил о подготовке нового пакета помощи Украине.

Туда войдут тяжелое вооружение, боеприпасы, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее выяснилось, что Швеция на данный момент не планирует поставлять Украине истребители Gripen.

"Швеция - географически большая страна, мы должны защищаться, и мы еще не входим в НАТО", - заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

До этого сообщалось, что правительство Швеции выделит новый пакет военной помощи Украине в размере 3,4 млрд крон ($314 млн). В первую очередь, речь идет о боеприпасах и запчастях для ранее поставленной шведской техники: БМП CV 90, танка Strv122 и артиллерийского орудия Archer.