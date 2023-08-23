23 Августа 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Россети Урал

Текслер и Пятигор осмотрели реконструируемые энергообъекты в пригородах Челябинска

Глава компании "Россети Урал" Александр Пятигор и челябинский губернатор Алексей Текслер осмотрели энергообъекты, которые строятся и реконструируются на Южном Урале. 

По словам Текслера, поскольку жители пригородов Челябинска, Красноармейского и Сосновского районов часто жалуются на ненадежную подачу электричества, область договорилась с руководством "Россети Урал" о дополнительных работах по улучшению качества электроснабжения. Энергетики произведут замену 100 км электросетей, выполнят строительство и переустройство 23 трансформаторных подстанций

Первой точкой объезда стала деревня Медиак. Ее жители направили десятки жалоб на качество электроснабжения, поэтому энергетики в сжатые сроки отремонтировали 6 километров сетей с использованием технологий, которые позволят предоставить надежную подачу электричества в любых климатических условиях для деревень Медиак и Ключевка, а также поселков Казанцево, Кисегачский, Вавиловец и Кайгородово. До конца года мощность подстанций "Кременкуль" и "Долгая" будет увеличена.

(2023)|Фото: Россети Урал

 

"Мероприятия по улучшению качества электроэнергии включены в инвестиционную программу компании на 2023 – 2024гг. Объём инвестиций, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей в восьми муниципальных образованиях, в том числе и в Сосновском районе Челябинской области, в 2023 году составляет более 620  миллионов рублей", - сказал Александр Пятигор.

Далее Текслер и Пятигор посетили стройплощадку электроподстанции "Кременкуль".  До конца года здесь установят силовой трансформатор мощностью 16 МВА и заменят часть оборудования. Второй трансформатор будет установлен на будущий год. Когда работы завершатся, 13 населенных пунктов Сосновского района получат надежное электроснабжение, а также останутся дополнительные мощности для активно развивающихся пригородов столицы региона: в 2023 году можно будет провести техприсоединение 300 потребителей, в 2024 году - 500.

(2023)|Фото: Россети Урал

Под конец объезда оставили подстанцию "Паклинская" в Челябинске, где начинается реконструкция: будут заменены два трансформатора, которые позволят запитать важные строящиеся объекты СЗК "РМК Арена", Межуниверситетский кампус международного уровня, крытый футбольный манеж на Университетской набережной.

Мощность подстанции будет повышена до 80 МВА с заменой двух силовых трансформаторов. Интересно, что выведенное оборудование перенесут на станцию "Массивная", а на время перемещения агрегатов электроснабжение будет обеспечивать мобильная подстанция "Оксана" - мощная и при этом компактная станция, которую можно перевозить по дорогам общего пользования.

(2023)|Фото: Россети Урал

 

По словам Пятигора, с 2018 года "Россети Урал" инвестировали в энергосистему Челябинской области 15 миллиардов рублей, а в 2023 эта сумма увеличится еще на 5,5 млрд. Еще 12 млрд будет вложено до 2028 года. На целевую программу по повышению качества электроснабжения пригородов столицы Южного Урала в 2023 году направлено более 620 млн рублей.

Теги: Россети Урал, текслер, пятигор, реконструкция


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