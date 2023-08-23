Дело Дарьи Треповой будет рассматривать суд в Санкт-Петербурге

Дело Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского, будет рассматривать II Западный окружной военный суд. На время судебного процесса девушку этапируют из московского СИЗО "Лефортово" в петербургский СИЗО-3 ("Шпалерка").

В конце июля СКР предъявил Треповой окончательное обвинение. Девушку обвиняют в совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов.

2 апреля в петербургском кафе на творческой встрече с поклонниками был убит военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Следователи задержали Дарью Трепову, которая была на встрече и за несколько минут до взрыва передала военкору статуэтку, предположительно, начиненную взрывчаткой.

В апреле 2023 года Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в свой реестр экстремистов и террористов.