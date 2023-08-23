В Челябинской области задержали двух мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу

В Челябинской области пресекли две попытки незаконного пересечения госграницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Иностранцы знали о запрете въезда в Россию, но сменили свои установочные данные.

За один день операции "Нелегальный мигрант" к административной ответственности привлекли 83 нарушителей, принято 29 решений о выдворении из страны иностранцев. Один иностранец, отбывший семь лет в колонии за совершение особо тяжкого преступления, депортирован.

Возбуждено пять уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. 42-летняя местная жительница дала взятку сотруднику полиции в размере 50 тыс. рублей, чтобы иностранца, нарушившего режим пребывания в Российской Федерации, не привлекали к административной ответственности.