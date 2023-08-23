23 Августа 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Владимирская область на 6 месте в России по количеству газифицируемых населённых пунктов

Мероприятия по газификации населённых пунктов Владимирской области в основном финансируются за счёт средств группы компаний «Газпром». За 2021-2026 годы по этой программе будет построено порядка 2,2 тыс. км сетей для газификации 28 тыс. домовладений и 96 котельных в 313 населённых пунктах региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, за время действия программы уровень газификации области значительно вырос: на 1 января 2023 года он достиг уровня 85,2%, при этом в среднем по России он составляет 73%. На сегодняшний день Владимирская область занимает 6 место в рейтинге регионов РФ по количеству газифицируемых населённых пунктов в ближайшие 5 лет.

газификация, газораспределительная станция, газопровод(2020)|Фото: Накануне.RU

В целом, газификация 33-го региона идёт высокими темпами. За 2022 год за счёт различных источников построено около 300 км газовых сетей и обеспечена техническая возможность подключения более 6 тыс. домовладений в 48 населённых пунктах. В 2023 году динамика сохраняется: планируется построить порядка 340 км сетей для газификации 58 населённых пунктов.

Ускоренными темпами продолжается работа по социальной догазификации. На сегодняшний день уже принято более 15 тыс. соответствующих заявок от жителей области, заключено более 14 тыс. договоров. Техническая возможность для подключения обеспечена более чем 13 тыс. заявителей, газопровод доведён до границ земельных участков более чем 12 тыс. заявителей, выполнено почти 8 тыс. подключений.

Также для повышения уровня газификации региона Правительство Владимирской области приняло решение с 1 января 2023 года расширить перечень субсидий в сфере газоснабжения, и предоставлять собственникам квартир из областного бюджета субсидии для перевода квартир на индивидуальное отопление. Напомним, размер субсидии составляет от 150 до 250 тыс. рублей.

Теги: газификация, домовладения, газовые сети, субсидии, земельные участки


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