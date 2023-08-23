23 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Четверо военнослужащих Росгвардии погибли в ДТП с военным грузовиком на КАД

В Петербурге в результате ДТП погибли четверо военнослужащих Росгвардии. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его данным, погибшие были срочниками. Авария произошла вечером 22 августа на 84-м километре Кольцевой автодороги.

Военнослужащих 33-й бригады перевозил грузовик "Урал-4320". Водитель впереди идущей легковой машины совершил резкое торможение. Находившийся за рулем грузовика сержант, пытаясь уйти от столкновения, резко вывернул руль влево. "Урал" вынесло на середину трассы, он ударился об отбойник и перевернулся. Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся.

В прошлом году сообщалось, что в Архангельской области контрактник на "КамАЗе" наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы. В результате наезда два человека погибли. Один из них скончался на месте происшествия, второй на следующий день в госпитале. Еще 11 человек получили травмы.

Теги: росгвардия, дтп, грузовик, военнослужащие


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