23 Августа 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

Гаджеты в раннем возрасте приводят к задержке в развитии, выяснили ученые

У детей раннего возраста, которым дают гаджеты, повышается вероятность задержки в развитии. Они оказываются менее способными к общению и решению поставленных задач. Такие результаты получили исследователи из Университета Тохоку в Сендае и Калифорнийского университета в Сан-Франциско, пишет "Медвестник".
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У двухлетних детей, которые в годовалом возрасте проводили за экраном от часа до двух в день, вероятность задержки развития возрастала на 61% по сравнению с обычными детьми. Если экранное время составляло от двух до четырех часов, то риск увеличивался в два раза, более четырех часов - почти в 5 раз. При этом на 74% возрастал риск задержки развития мелкой моторики среди детей. Они не получали социальные навыки, не могли общаться.

В более старшем возрасте риск также сильно возрастает, правда, чуть меньше.

Авторы напоминают, что ВОЗ и Американская академия педиатрии рекомендуют ограничивать экранное время детей в возрасте до 5 лет одним часом в день. А детям до 1,5 лет вообще крайне нежелательно проводить время перед экраном.

Ранее подобные результаты были получены в других странах. Все они сводятся к одному: гаджеты сильно замедляют развитие детей, особенно в младшем возрасте.

Теги: гаджеты, дети


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