В Прикамье мужчину будут судить за изнасилование козы

В Пермском крае мужчину будут судить за изнасилование козы, сообщает "КП Пермь" со ссылкой на руководителя станции скорой помощи для бездомных животных "Антидогхантер Zoohelp Пермь" Семена Филипповского.

Обвиняемому предъявлено обвинение в краже и жестоком обращении с животными.

Шокирующий инцидент произошел в мае этого года, в поселке Щучье Озеро. Ранее судимый за изнасилование пенсионерки местный житель похитил животное и надругался над ним. Козочке было всего 1,5 месяца. Ее обнаружили в кустах, в тяжелом состоянии. Животное громко кричало и отказывалось от еды. У него были разрывы и высокая температура. Стоять и ходить коза не могла. ей сделали операцию и сейчас она продолжает лечение.

Мать обвиняемого, по словам Филипповского, пыталась откупиться и предлагала владельцам козы 5 тыс. руб. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.