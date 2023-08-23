23 Августа 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

На Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России» Владимирская область получила множество наград

Накануне стало известно, что сразу несколько работ Владимирской области вошли в число победителей фестиваля «Диво России – 2023». Завершение  X Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России» прошло в Смоленске. Это крупнейшее отечественное событие в сфере туризма, которое ежегодно объединяет тысячи уникальных видео- и кинопроектов. 

Как сообщили Накануне.RU в в пресс-службе правительства Владимирской области, в категории «Горизонтальные видеоролики» в номинации «Туристские направления» две награды отправились в Собинский район региона: в подноминации «Районы и поселения» 1 место занял проект Музейно-выставочного зала имени М.М. Сперанского «Черкутино. Я вернулась к тебе», а в подноминации «Места, локации» 3 место – у видео «Колыбель русской авиации» Мемориального дома-музея усадьбы Н.Е. Жуковского.

Отметим, что  Музейно-выставочный зал имени М.М. Сперанского завоевал ещё несколько наград фестиваля: 3 место в номинациях «Ролики до 30 сек» (с проектом «Музей М. Сперанского»), 3 место в номинации «Ролики до 60 сек» (с проектом «Вкусы, запахи и звуки»), 2 место в номинации «Ролики до 5 мин» (с проектом «Коротко о Черкутино, часть 4»), а также 3 место в категории «Анимационные фильмы» (с видеороликом «К югу от Большой медведицы»). 

кинотеатр Салют(2020)|Фото: Накануне.RU

Ковровский историко-мемориальный музей занял 2 место в категории «Короткометражные фильмы» в номинации «Культура и история» с проектом «Музей Ковров – город оружейной славы».
В номинации «Событийный туризм» в подноминации «Международные и межрегиональные события» 3 место занял проект о Международном фестивале «Музыкальная экспедиция-2022», который представило управление культуры Киржачского района. 

диво россии(2023)|Фото: avo.ru

В номинации «Этнический туризм» 3 место – у видеопроекта «Любимая река Ушна» Малышевской сельской библиотеки Селивановского района. В номинации «Туристические подарки и сувениры России» также 3 место заняли «Сувениры Суздаля» – этот спецвыпуск представил проект «Мир своими глазами» (продюсер Екатерина Иванова, ведущая Анна Проскурина). 
В номинации «Музыкальные видеоклипы» 3 место занял Центр культуры, молодёжной политики и туризма города Кольчугино с проектом «Любимый город Кольчугино». А в категории «Фоторепортажи» 2 место занял проект «Фестиваль «Рябиновое Ополье», который подготовил Центр культуры и досуга Юрьев-Польского района.

Теги: фестиваль диво россии, туристские возможности, ролики, видеопрезентации


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