23 Августа 2023
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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В отремонтированной школе Ярковского района создали агроклассы

Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Ярковском районе. Глава региона осмотрел Дубровинскую школу, которая откроет свои двери после капремонта, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В здании отремонтировали: системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, электрического освещения, силового электрооборудования, охранно-пожарной сигнализации, кровлю, входные группы, кабинеты.

Также отремонтированы тротуары, проезды и площадки у школы.

Само здание оснащено современным оборудованием.

Моор осмотрел отремонтированную школу(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Двухэтажное кирпичное здание построено в 1967 году. Сейчас в школе обучается 210 человек. Есть агроклассы. Александр Моор пообщался со школьниками - участниками "Движения первых", также для главы региона провели презентацию агрокласса.

Напомним, в этом году за парты Тюменской области сядут порядка 251 000 школьников, в том числе 26 500 первоклассников. В школах региона трудятся 12 700 педагогических работников, из них 10 900 — учителя. Укомплектованность педагогами — 94%. Подбор кандидатов продолжается. Востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков. Ежегодно в сельские школы региона трудоустраивается более 150 учителей. Сейчас идет работа по заключению договоров. В рамках программы "Земский учитель" с 2020 года трудоустроено 39 учителей. До сентября в школы придут еще два педагога.

Теги: Александр Моор, школа, агроклассы


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