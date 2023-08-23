Bloomberg: Huawei создает тайную сеть заводов по производству чипов

Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) США заявила, что корпорация Huawei Technologies Co создает при поддержке властей КНР секретную сеть заводов по производству чипов для обхода американских санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

США ввели санкции против Huawei в 2019 году. Китай стал вкладывать беспрецедентные средства в свою полупроводниковую промышленность. По оценкам SIA, в стране действует по меньшей мере 23 производственных предприятия с планируемыми инвестициями в размере более 100 миллиардов долларов к 2030 году. К этому времени Китай может сосредоточить у себя более половины мировых мощностей отрасли по производству полупроводников старшего поколения, изготовленных по 28-нм или 45-нм технологии. В США и Европе этим обеспокоены.

Одной из тревог SIA может быть и потенциальная угроза потери части китайского рынка. В июле SIA обратилась к администрации Джо Байдена с рекомендацией воздержаться от дальнейших ограничений на экспорт чипов в Китай, предупредив, что такие ограничения могут дестабилизировать индустрию производства микросхем в США.