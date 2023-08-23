На жительницу Челябинской области, оправдывающую теракт на Крымском мосту, завели уголовное дело

В Челябинской области на местную жительницу возбудили уголовные дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, женщина выступила против российского общества и государства, а также проведения специальной военной операции.

В соцсети она призывала к осуществлению террористической деятельности и оправдывала совершенный спецслужбами Украины террористический акт на Крымском мосту.