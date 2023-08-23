Forbes: Недавно введенная в бой 82-я бригада ВСУ сразу начала терять технику

82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, недавно отправленная на линию соприкосновения, массово теряет машины для разминирования в ходе боев с российской армией, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По данным издания, с 21 августа 82-я бригада потеряла минимум две из двадцати машин M1132, которые являются разминирующими версиями бронетранспортеров Stryker. Предполагается, что машины вышли из строя из-за мин, которые пытались обезвредить их экипажи.

В середине августа издание сообщило, что Киев направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Численность бригады составляет две тысячи человек, она укомплектована боевыми машинами Stryke и Marder, а также танками Challenger 2. Уточнялось, что военнослужащие уже ведут боевые действия близ Работина в Запорожской области.