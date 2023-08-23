Назначен новый гендиректор Объединенной судостроительной корпорации

Бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков возглавил Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров уверен, что богатый управленческий опыт Пучкова и четкое пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства России о передаче банку ВТБ контрольного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, передача будет оформлена в виде доверительного управления сроком на пять лет. В доверительное управление будут переданы все 100% акций ОСК.

Корпорация создана указом президента в 2007 г. в форме ОАО. В нее включили все государственные судостроительные активы. С 2022 г. ОСК находится под санкциями, введенными на фоне начала СВО.