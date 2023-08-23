"Атомстройкомплекс" номинирован на золотой знак "Надежный застройщик России 2023"

Компания "Атомстройкомплекс" номинирована на золотой знак "Надежный застройщик России 2023".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, "Атомстройкомплекс" уже неоднократно награждался золотым знаком "Надежный застройщик России", входящим в число наиболее известных и авторитетных наград в сфере отечественного жилищного строительства. Знак подтверждает высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

Проверку ежегодно проводит Фонд развития механизмов гражданского контроля (Фонд РМГК) в рамках федерального некоммерческого проекта "Надежные новостройки России" при содействии региональных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор долевого строительства.

Как отметили в пресс-службе, высокая оценка на федеральном уровне подтверждает соблюдение сроков строительства, прав и интересов покупателей на каждом объекте застройщика. Только в Екатеринбурге "Атомстройкомплекс" предлагает жилье в девяти жилых комплексах в любом районе: Уралмаше, Эльмаше, Уктусе, Широкой Речке, ВИЗе, Химмаше, во Втузгородке и других.

Ежегодно компания входит в тройку лидеров в Екатеринбурге по объему ввода жилья. Каждый 15-й житель города (более 100 тысяч человек) живет в домах от "Атомстройкомплекса".

Это уже не первая федеральная награда застройщика за последние годы: проекты компании трижды становились победителями федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards. В 2022 году ЖК "Северное сияние" был награжден дипломом Союза архитекторов России на национальном фестивале "Зодчество-2022" в номинации "Многоквартирные жилые здания". Флагманский проект компании SVOBODA Residence одним из первых в России официально получил класс "умного дома" в 2022 году, еще три жилых комплекса включены в реестр умных новостроек в 2023-м.

Сегодня в реестр умных новостроек включено всего семь жилых комплексов Екатеринбурга. Четыре из них возвел "Атомстройкомплекс".