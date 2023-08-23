23 Августа 2023
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Фото: vk.com/club23173826

Для учителей разработали план воспитательной работы на год

Институт воспитания обнародовал примерный календарь воспитательной работы на новый учебный год. Планируется, что он поможет создать единое воспитательное пространство в стране.

План разработан Минпросвещения. В каждом месяце указаны конкретные даты, по которым рекомендуется провести "воспитательную работу". Например, в сентябре это День знаний, День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом, Международный день распространения грамотности, Международный день памяти жертв фашизма, 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской, День работника дошкольного образования и День туризма.

Воспитанию в образовании в последние годы стало уделяться больше внимания. Однако не все педагоги удовлетворены положением дел. Член-корреспондент РАН, профессор ряда вузов и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев считает, что воспитательная работа сведена к составлению планов, отчетов и проведению "воспитательных" мероприятий.


Теги: воспитание, образование


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