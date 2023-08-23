В Москве аптечный вор порезался о витрину и умер от потери крови

Вор забрался в аптеку на юго-западе Москвы, но при попытке убежать сильно порезался о сломанную витрину и истек кровью.

ЧП произошло в одной из аптек на улице Обручева. Вор проломил стену в аптечное помещение, забрал кассу и попытался найти какие-то препараты, предположительно – наркотические. Все время, что он был внутри, его снимала камера видеонаблюдения.

Когда мужчина уже собирался уходить, он неаккуратно наступил на стекло витрины, оно лопнуло, осколком вору порезало ногу. Он не смог остановить кровь и позвать на помощь, в итоге умер от кровопотери.

Когда на место прибыли охранники, полиция и медики, мужчина был уже мертв.

По данным СМИ, вор мог находиться под действием наркотиков, поэтому и не смог выбраться из помещения и оказать себе помощь.