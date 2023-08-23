В Салехарде "Почта России" продала конфеты с червями

Жители Салехарда пожаловались на конфеты с червями, купленные в местном отделении "Почты России", передает корреспондент Накануне.RU.

"Купили в почтовом отделении по Свердлова, 41. В батончиках "аппетитные" черви, активно расползающиеся", - сообщил покупатель в группе "Подслушано в Салехарде" о покупке конфет с "мясом" - так назвали их люди в комментариях.

Люди предположили, что попасть в конфеты черви могли вместе с орехами, поскольку срок годности еще не истек. Другие комментаторы предположили, что были нарушены условия хранения.

Пресс-служба "Почты России" сообщила о начале служебной проверки и что сотрудники нарушили внутренний регламент, несвоевременно сообщив о просроченных товарах, которые необходимо списать (повторимся, что срок годности конфет еще не истек, судя по фото - он действителен до октября текущего года).

В компании заявили, что продукт с истекшим сроком годности уже сняли с продажи и вывезли из отделения, а также пообещали проверить другие отделения "Почты России". В организации принесли извинения и напомнили, что товар можно вернуть, обратившись с чеком в отделение.