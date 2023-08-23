23 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Подмосковье мигрант напал на девушку на пробежке из-за ее коротких шортов

В подмосковном Нахабино мигрант напал на девушку, которая вышла на пробежку в коротких спортивных шортах и топе. Мужчине не понравился внешний вид девушки, он схватил ее за руку и ударил по лицу.

У 21-летней Фаины разбита губа. Супруг девушки написал заявление в полицию. Нападавшего задержать пока не удалось.

По данным СМИ, когда иностранец начал избивать девушку за ненадлежащий, по его мнению, вид, ей на помощь пришли прохожие, которые пытались объяснить агрессору, что это нормально – заниматься спортом в коротких шортах. На это он возмущенно спросил: "Девушка может быть спортсменкой?"

Теги: подмосковье, нападение, мигрант


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